Вибух дизпалива

На Рівненщині від отриманих опіків батько з сином померли у лікарні внаслідок вибуху дизпалива.

Про це повідомила поліція Рівненської області.

«Смерть 57-річного жителя села Перетоки медики Рівненської обласної лікарні констатували учора близько 22:30, а його 28-річного сина — сьогодні, 11 грудня, близько 08:30», — йдеться у повідомленні.



Поліцейські встановили, що у середу, 10 грудня, близько 12:30 чоловіки на території господарства працювали з електроінструментом. В цей час стався вибух металевої бочки з дизпаливом, а потім — загорання підсобного приміщення.

Батько з сином отримали сильні опіки тіла, дихальних шляхів та очей орієнтовно 70 та 80%. Попри вжиті реанімаційні заходи їх життя врятувати не вдалося.

Слідчий розпочав досудове розслідування за п.1 ч.2 ст.115 (умисне вбивство двох осіб із відміткою нещасний випадок) КК України. Деталі трагедії встановлюють поліцейські.

