Вибух газу на Одещині: рознесло квартиру, є постраждалі (фото, відео)

Вибух у Кілії 7 грудня / © Кілійський міський голова Вячеслав Чернявський

В Одеській області в Кілії стався вибух газового балону в багатоповерховому житловому будинку. Постраждало кілька людей, всі вони живі та отримують медичну допомогу, пошкоджено сусідні квартири.

Про це повідомив Кілійський міський голова В’ячеслав Чернявський у Telegram.

«Сьогодні в Кілії сталась надзвичайна ситуація — у багатоповерхівці вибухнув балон із газом. На щастя, усі люди живі. Постраждалі оперативно госпіталізовані й отримують усю необхідну медичну допомогу», — зазначив він.

За його словами, вибух стався в одній із квартир багатоповерхового будинку. Пошкодження отримали також суміжні квартири, а на місці події безперервно працюють усі необхідні служби для ліквідації наслідків.

Наразі місцева влада закликає жителів зберігати спокій і повідомляє, що за необхідності кожен постраждалий може звернутися за допомогою за телефоном: +380671881404. Команда міської адміністрації готова оперативно реагувати та підтримати кожного, хто постраждав від вибуху.

Станом на зараз інформації про загиблих немає, усі постраждалі отримують медичну допомогу в лікарнях регіону.

