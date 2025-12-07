ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
228
Час на прочитання
1 хв

Вибух газу на Одещині: рознесло квартиру, є постраждалі (фото, відео)

У Кілії в багатоповерхівці стався потужний вибух газового балону.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Вибух у Кілії 7 грудня

Вибух у Кілії 7 грудня / © Кілійський міський голова Вячеслав Чернявський

В Одеській області в Кілії стався вибух газового балону в багатоповерховому житловому будинку. Постраждало кілька людей, всі вони живі та отримують медичну допомогу, пошкоджено сусідні квартири.

Про це повідомив Кілійський міський голова В’ячеслав Чернявський у Telegram.

«Сьогодні в Кілії сталась надзвичайна ситуація — у багатоповерхівці вибухнув балон із газом. На щастя, усі люди живі. Постраждалі оперативно госпіталізовані й отримують усю необхідну медичну допомогу», — зазначив він.

За його словами, вибух стався в одній із квартир багатоповерхового будинку. Пошкодження отримали також суміжні квартири, а на місці події безперервно працюють усі необхідні служби для ліквідації наслідків.

/ © Кілійський міський голова Вячеслав Чернявський

© Кілійський міський голова Вячеслав Чернявський

Наразі місцева влада закликає жителів зберігати спокій і повідомляє, що за необхідності кожен постраждалий може звернутися за допомогою за телефоном: +380671881404. Команда міської адміністрації готова оперативно реагувати та підтримати кожного, хто постраждав від вибуху.

/ © Кілійський міський голова Вячеслав Чернявський

© Кілійський міський голова Вячеслав Чернявський

Станом на зараз інформації про загиблих немає, усі постраждалі отримують медичну допомогу в лікарнях регіону.

/ © Кілійський міський голова Вячеслав Чернявський

© Кілійський міський голова Вячеслав Чернявський

/ © Кілійський міський голова Вячеслав Чернявський

© Кілійський міський голова Вячеслав Чернявський

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Дарницькому районі Києва стався вибух газу у квартирі житлового будинку. Внаслідок вибуху постраждали правоохоронці.

Дата публікації
Кількість переглядів
228
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie