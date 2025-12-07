- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 228
- Час на прочитання
- 1 хв
Вибух газу на Одещині: рознесло квартиру, є постраждалі (фото, відео)
У Кілії в багатоповерхівці стався потужний вибух газового балону.
В Одеській області в Кілії стався вибух газового балону в багатоповерховому житловому будинку. Постраждало кілька людей, всі вони живі та отримують медичну допомогу, пошкоджено сусідні квартири.
Про це повідомив Кілійський міський голова В’ячеслав Чернявський у Telegram.
«Сьогодні в Кілії сталась надзвичайна ситуація — у багатоповерхівці вибухнув балон із газом. На щастя, усі люди живі. Постраждалі оперативно госпіталізовані й отримують усю необхідну медичну допомогу», — зазначив він.
За його словами, вибух стався в одній із квартир багатоповерхового будинку. Пошкодження отримали також суміжні квартири, а на місці події безперервно працюють усі необхідні служби для ліквідації наслідків.
Наразі місцева влада закликає жителів зберігати спокій і повідомляє, що за необхідності кожен постраждалий може звернутися за допомогою за телефоном: +380671881404. Команда міської адміністрації готова оперативно реагувати та підтримати кожного, хто постраждав від вибуху.
Станом на зараз інформації про загиблих немає, усі постраждалі отримують медичну допомогу в лікарнях регіону.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Дарницькому районі Києва стався вибух газу у квартирі житлового будинку. Внаслідок вибуху постраждали правоохоронці.