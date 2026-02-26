Вибух на ярмарці в Чернігові: суд покарав військових, які дали дитині натиснути на гачок

Суд покарав військових за вибух у Чернігові 2022 року / © Офіс Генерального прокурора

Суд поставив крапку у справі про криваву виставку зброї в Чернігові, де через недбалість постраждали четверо дітей. Двоє військових, які дозволили дитині вистрілити з гранатомета, отримали реальні терміни ув’язнення.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Трагедія сталася у вересні 2022 року під час благодійного ярмарку, де військові показували зразки озброєння. Як встановило слідство, один із них поклав на стіл реактивну протитанкову гранату, яка не була належним чином облікована, а її технічний стан ніхто не перевірив.

Інший військовослужбовець під час демонстрації перевів гранатомет у бойовий режим і, не усвідомлюючи ризику, передав його дитині, дозволивши натиснути на спуск.

Унаслідок пострілу стався вибух. Поранення дістали п’ятеро людей, серед них четверо дітей. Один хлопчик зазнав тяжких травм.

Суд визнав обох військових винними у порушенні правил поводження зі зброєю та призначив їм п’ять та шість років ув’язнення.

Вибух у Чернігові 2022 року — що відомо

Нагадаємо, 3 вересня 2022 року в історичному центрі Чернігова на виставці боєприпасів біля художнього музею ім. Галагана стався вибух. Причиною стала детонація бойової зброї, що була частиною експозиції. Внаслідок інциденту постраждали діти, зокрема дворічний хлопчик потрапив до реанімації у тяжкому стані.

ЗМІ інформували, що в Чернігові здетонував ручний протитанковий гранатомет. Момент вибуху журналісти зняли на відео.