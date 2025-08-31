Вибух на судні біля Одеси: з'явилися нові подробиці про причини інциденту

Суховантаж NS PRIDE / © vesselfinder.com

Вибух на цивільному судні в районі порту Чорноморськ біля Одеси міг бути наслідком детонації нерозірваної частини збитого уночі ворожого «Шахеда».

Про це повідомляє місцеве видання «Думська» з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, інцидент стався на суховантажі NS PRIDE під прапором Белізу. Судно перебувало без вантажу. Його довжина 95 метрів, ширина 16, вантажність — 3376 тонн.

Внаслідок вибуху екіпаж не постраждав, балкер залишився на плаву. Очевидно, моряки самі затягнули пробоїну.

Раніше речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук підтвердив, що неподалік Одеси цивільне судно здетонувало на невідомому вибуховому пристрої.

«На жаль, в результаті дій російських окупантів в морі залишається велика кількість вибухонебезпечних предметів.Ми робимо все необхідне для того, щоб убезпечити цивільні судна від подібних небезпек», — зазначив він.

Плетенчук наголосив, що якби не працювали протимінні сили, таких випадків було б набагато більше.

Нагадаємо, у ніч на 31 серпня російські війська здійснили масовану атаку ударними дронами по Одеському району. Основний удар припав на місто Чорноморськ та його околиці.