Вибух під Житомиром, що "розніс" пів села: поліція назвала причину і вказала на винуватців

Вибухи під Житомиром / © Національна поліція України

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Вибухи під Житомиром могли статися через незаконне виготовлення суміші вибухових речовин.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

За словами правоохоронців, влітку 2024 року 60-річний житель Сумщини разом з чотирма спільниками налагодив незаконне виготовлення сумішевої вибухової речовини та вибухових пристроїв.

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Для цього підприємець купив і облаштував під таке виробництво приміщень колишнього корівника та складу у селі Березиній на Житомирщині. Його бізнес-партнер, 31-річний киянин, забезпечив підключення приміщень до необхідних комунікацій та їх експлуатацію, налагодив постачання необхідних хімічних компонентів, функціонування виробництва та зберігання вибухових речовин.

Їх спільник, 50-річний житель Сумщини, який має освіту хіміка, розробив рецептуру виготовлення вибухової речовини. Він же контролював виробничий процес та керував працівниками: 37-річним жителем Сумської області та 41-річним мешканцем Київщини. Обидва робітника постійно проживали на території підприємства та виготовляли вибухівку, приймали доставлені хімічні компоненти, виконували інші роботи.

Чому стався вибух

Правоохоронці стверджують, що готова продукція зберігалась у непристосованих для цього приміщеннях, у порушення законодавства України, без жодних дозволів, ліцензій, сертифікатів чи інших дозвільних документів, у безпосередній близькості до села.

Саме через порушення правил та норм при виготовленні і зберіганні вибухових речовин відбулося загоряння приміщень, що призвело до детонації та подальших вибухів потужністю понад чотири тонни в тротиловому еквіваленті.

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Поліція на місці вибуху під Житомиром / © Національна поліція України

Деталі про загиблих

Внаслідок вибухів загинули двоє місцевих жителів віком 16 та 26 років. Детальніше про них не уточнюється.

Ще 83 людини отримати травми різного ступеню тяжкості. Через пошкодження будівель, транспортних засобів та забруднення атмосферного повітря сума збитків складає понад 46 мільйонів гривень.

Зруйновані будинки внаслідок вибуху

Що загрожує «ділкам»

Усім п’ятьом вищезгаданим чоловікам повідомили про підозри у вчиненні злочинів за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 КК України):

незаконному виготовленні вибухових речовин та вибухових пристроїв (ч. 2 ст. 263-1 КК України);

незаконному зберіганні вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України);

порушенні правил зберігання вибухових речовин, що спричинили загибель людей та інші тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 267 КК України).

Триває подальше досудове розслідування, у тому числі — встановлення інших, причетних до незаконного виробництва осіб. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, що 2 липня ввечері біля Житомира пролунали два потужні вибухи. Очевидці розповіли, що дивом залишилися живі.

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25 хат знищено! Наслідки вибухів під Житомиром! Руїни, пожежі, зaгuблі