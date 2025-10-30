Вибух посилки у Києві: в "Укрпошті" та Митній службі повідомили подробиці інциденту (фото)

Місце вибуху посилки / © Державна митна служба України

Вибух посилки в одному із сортувальних центрів «Укрпошти» у Києві стався під час проведення процедур контролю за пересиланням заборонених речей.

Про це повідомив голова «Укрпошти» Ігор Смілянський.

За його словами, завдяки вжитим заходам вдалося виявити та вилучити ще одну посилку із забороненим і небезпечним вмістом.

«Система контролю спрацювала, але, на жаль, п’ятеро співробітників зазнали поранень. Їм надається вся необхідна медична допомога», — зауважив керівник «Укрпошти».

У Державній митній службі уточнили, що вибух стався на митному посту «Укрпошта» Київської митниці під час контролю міжнародних поштових відправлень, які оформлялися на експорт з України.

У повідомленні додали, що вибухнув невідомий предмет, який був вкладенням у посилку.

© Державна митна служба України

Внаслідок інциденту постраждали двоє працівників Київської митниці та троє працівників АТ «Укрпошта».

«Завдяки інформаційній системі Державної митної служби вдалося оперативно визначити особу відправника та виявити ще одне поштове відправлення з підозрілим вкладенням. Всі відправлення від даного відправника виявлено, а їх митне оформлення призупинене», — повідомили у Митній службі.

Нагадаємо, раніше у поліції повідомили, що у Києві в одному з поштових відділень «Укрпошти» стався вибух під час огляду посилки.