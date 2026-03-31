Вибух прогримів у будинку на Сумщині: є жертва (фото)

В одній із квартир Шостки здетонував поки що невстановлений предмет.

Ірина Лаб'як
Авто поліції біля будинку у Шостці, в якому прогримів вибух / © Поліція Сумської області

У Шостці на Сумщині 31 березня стався смертельний вибух у багатоквартирному будинку, який забрав життя літнього чоловіка. На місці трагедії працюють екстрені служби та поліція.

Про це повідомила поліція Сумської області.

Близько 07:00 ранку до поліції надійшла інформація про вибух у багатоквартирному житловому будинку Шостки. На місце події оперативно виїхали слідчо-оперативна група та екстрені служби. Правоохоронці вже здійснили первинний огляд, опитують свідків і з’ясовують обставини інциденту.

За попередніми даними, вибух пролунав в одній із квартир. Здетонував поки що невстановлений предмет — його походження та тип наразі встановлюють фахівці. Унаслідок події загинув 70-річний чоловік, який перебував у помешканні.

Робота на місці триває: поліція встановлює всі деталі події та визначає її правову кваліфікацію.

Фото з місця вибуху у квартирі у Шостці / © Поліція Сумської області

До слова, раніше у Черкасах 31-річний чоловік скоїв самогубство, підірвавши гранату біля під’їзду житлового будинку. Інцидент стався ввечері після домашнього конфлікту. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтями про умисне вбивство з приміткою «самогубство» та незаконне поводження зі зброєю.

