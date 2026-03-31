- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 284
- Час на прочитання
- 1 хв
Вибух прогримів у будинку на Сумщині: є жертва (фото)
В одній із квартир Шостки здетонував поки що невстановлений предмет.
У Шостці на Сумщині 31 березня стався смертельний вибух у багатоквартирному будинку, який забрав життя літнього чоловіка. На місці трагедії працюють екстрені служби та поліція.
Про це повідомила поліція Сумської області.
Близько 07:00 ранку до поліції надійшла інформація про вибух у багатоквартирному житловому будинку Шостки. На місце події оперативно виїхали слідчо-оперативна група та екстрені служби. Правоохоронці вже здійснили первинний огляд, опитують свідків і з’ясовують обставини інциденту.
За попередніми даними, вибух пролунав в одній із квартир. Здетонував поки що невстановлений предмет — його походження та тип наразі встановлюють фахівці. Унаслідок події загинув 70-річний чоловік, який перебував у помешканні.
Робота на місці триває: поліція встановлює всі деталі події та визначає її правову кваліфікацію.
До слова, раніше у Черкасах 31-річний чоловік скоїв самогубство, підірвавши гранату біля під’їзду житлового будинку. Інцидент стався ввечері після домашнього конфлікту. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтями про умисне вбивство з приміткою «самогубство» та незаконне поводження зі зброєю.