Вибух пролунав у багатоповерхівці в Севастополі: є загиблі та постраждалі, пошкоджено десятки квартир

У тимчасово окупованому Севастополі стався потужний вибух у житловому будинку — загинули щонайменше двоє людей, ще четверо зазнали поранень, триває розбір завалів.

Олена Кузьмич
Вибух у Севастополі / © Крымский ветер

У Севастополі на вулиці Корчагіна стався вибух у житловій п’ятиповерхівці, внаслідок якого загинули двоє людей і ще четверо постраждали. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

За попередніми даними, вибухова хвиля спричинила часткове руйнування стіни в одній із квартир на першому поверсі, а також перекриттів і конструкцій із першого по третій поверхи. В епіцентрі вибуху, ймовірно, опинилися верхні поверхи будівлі.

У сусідньому будинку спалахнула пожежа в квартирах двох під’їздів. Рятувальники повідомляють, що займання локалізовано, триває проливання конструкцій. Вогонь охопив щонайменше три поверхи.

Загалом через вибух пошкоджено не менше 15 квартир, повністю вигоріли вісім балконів. У кількох помешканнях ударною хвилею знесло стіни.

Мешканців двох будинків евакуювали. Поруч у школі розгорнули пункт тимчасового розміщення. Людей, чиє житло стало непридатним для проживання, планують розселити в пансіонаті.

Наразі з-під завалів продовжують діставати постраждалих, до місця події прибувають реанімобілі.

Причини вибуху поки що офіційно не встановлені. У російських пропагандистських пабліках висували версію про загрозу БпЛА, однак повітряну тривогу в місті не оголошували, а згодом повідомляли про «відбій». Серед можливих причин також розглядають вибух побутового газу або інші обставини.

Нагадаємо, що раніше ми писали про вибух у Бучі: очевидець розповів про момент теракту та перші хвилини після цього

Камери спостереження зафіксували момент вибуху в Бучі, що сколихнув місто.

