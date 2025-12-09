Вибух у багатоповерхівці Дніпра: у поліції розкрили деталі (фото)

Поліція прибула на місце вибуху / © Поліція Полтавщини

У Дніпрі чоловік підірвав гранату в під’їзді багатоповерхівки.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області у Facebook.

Внаслідок вибуху люди не постраждали.

«Встановлено, що 9 грудня близько 4:40 чоловік кинув гранату на 9 поверсі у багатоповерховому будинку на ж/м Покровський. Внаслідок вибуху були пошкоджені стіни та двері. Люди, на щастя, не постраждали», — йдеться у повідомленні.

Слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Дніпровського РУП №1 провела огляд місця події та встановила чоловіка, причетного до хуліганських дій.

Наслідки підриву гранати у багатоповерхівці / © Національна поліція Дніпропетровської області

Відомості за цим фактом внесені до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Нагадаємо, на Коломийщині внаслідок вибуху гранати Ф1 загинули 13-річний хлопець та його вітчим.