Вибух у багатоповерхівці Дніпра: у поліції розкрили деталі (фото)
Внаслідок вибуху були пошкоджені стіни та двері у будинку, люди, на щастя, не постраждали.
У Дніпрі чоловік підірвав гранату в під’їзді багатоповерхівки.
Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області у Facebook.
Внаслідок вибуху люди не постраждали.
«Встановлено, що 9 грудня близько 4:40 чоловік кинув гранату на 9 поверсі у багатоповерховому будинку на ж/м Покровський. Внаслідок вибуху були пошкоджені стіни та двері. Люди, на щастя, не постраждали», — йдеться у повідомленні.
Слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Дніпровського РУП №1 провела огляд місця події та встановила чоловіка, причетного до хуліганських дій.
Відомості за цим фактом внесені до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).
Нагадаємо, на Коломийщині внаслідок вибуху гранати Ф1 загинули 13-річний хлопець та його вітчим.