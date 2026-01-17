- Дата публікації
Вибух у багатоповерхівці Харкова: загинули чоловік і жінка, їхні тіла деблокують з-під завалів
У Харкові внаслідок вибуху невідомого походження у квартирі 16-поверхівки на Салтівці загинули чоловік і жінка, ще двоє мешканців постраждали.
У Харкові внаслідок вибуху невідомого походження у багатоповерхівці загинули двоє людей — чоловік та жінка. Їхні тіла рятувальники деблокують з-під завалів.
Про це Суспільному повідомив речник ДСНС Харківщини Євген Василенко. За його словами, вибух пролунав у квартирі на п’ятому поверсі 16-поверхового будинку на вулиці Валентинівській близько 01:30.
Внаслідок вибуху пошкоджені перекриття між трьома поверхами. Станом на 02:30 тривали аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів. Причини вибуху наразі встановлюють.
Як уточнив Суспільному директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких, попередньо вибух стався всередині квартири на п’ятому поверсі. За його даними, загиблі перебували саме в цій квартирі, їхні особи нині встановлюють.
Також відомо про постраждалих: поранення зазнав мешканець квартири поверхом нижче, ще один житель будинку звернувся до медиків із гострою реакцією на стрес.
Раніше повідомлялося, що в Харкові ворог атакував дитячий санаторій, внаслідок чого там зайнялася пожежа.