Вибух у будинку на Миколаївщині: загинули двоє дітей, матір відкинуло аж на подвір'я

Через вибух побутового газу на Миколаївщині загинули двоє дітей. Їхня мати опинилася у лікарні з опіками.

Анастасія Павленко
Рятувальники на місці трагедії / © ДСНС

У селі Братське Вознесенського району у будинку прогримів вибух через побутовий газ. З-під завалів дістали тіла двох дітей.

Про це повідомили у ДСНС.

«Під час розбору конструкцій надзвичайники дістали хлопчика 2017 року народження, якого передали бригаді „швидкої“. Згодом рятувальники виявили ще двох дітей — 2014 та 2022 років народження. Дівчаток дістали непритомними. Медики здійснювали реанімаційні заходи на місці, проте, на жаль, врятувати їх не вдалося», — сказано в повідомленні.

Матір дітей вибуховою хвилею відкинуло на подвір’я. Жінку одразу госпіталізували, наразі вона перебуває у лікарні з опіками голови та рук.

Будинок частково зруйнований, поліція з’ясовує обставини.

Нагадаємо, у Львові через вибух побутового газу госпіталізували двох людей.

