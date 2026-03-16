Вибух у будинку на Миколаївщині: загинули двоє дітей, матір відкинуло аж на подвір'я
Через вибух побутового газу на Миколаївщині загинули двоє дітей. Їхня мати опинилася у лікарні з опіками.
У селі Братське Вознесенського району у будинку прогримів вибух через побутовий газ. З-під завалів дістали тіла двох дітей.
Про це повідомили у ДСНС.
«Під час розбору конструкцій надзвичайники дістали хлопчика 2017 року народження, якого передали бригаді „швидкої“. Згодом рятувальники виявили ще двох дітей — 2014 та 2022 років народження. Дівчаток дістали непритомними. Медики здійснювали реанімаційні заходи на місці, проте, на жаль, врятувати їх не вдалося», — сказано в повідомленні.
Матір дітей вибуховою хвилею відкинуло на подвір’я. Жінку одразу госпіталізували, наразі вона перебуває у лікарні з опіками голови та рук.
Будинок частково зруйнований, поліція з’ясовує обставини.
