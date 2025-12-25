- Дата публікації
Вибух у Чернігові: дрон влучив у 5-поверхівку (відео)
Окупанти вгатили по Чернігову — за останніми даними влади, є загиблі.
У Чернігові, 25 грудня, зафіксовано влучання в багатоповерхівку. На місці виникла пожежа.
Про це повідомив очільник МВА Дмитро Брижинський.
«Попередньо одна людина загинула. П’ятеро осіб поранено, серед них — одна дитина», — зазначив він.
Також ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури.
Раніше повідомлялося, що за минулу добу по Чернігівщині росіяни завдали 85 ударів. Під ударом перебували енергетика та цивільні люди. Двоє людей загинули. Ще двоє зазнали поранень.