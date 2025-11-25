Вибух у Дніпрі: у якому стані поранені жінка і дитина

Реклама

Російські війська вдень, 25 листопада, вдарили дронами по місту Дніпро, внаслідок чого поранено жінку та дитину. 21-річна жінка, поранена у Дніпрі, перебуває у важкому стані.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Владислав Гайваненко.

«21-річна жінка, поранена у Дніпрі, „важка“. Поряд з нею лікарі. Вони роблять все можливе», — повідомив очільник ОВА.

Реклама

Дівчинка 4 років також госпіталізована. Вона перебуває у стані середньої тяжкості.

«Я у вікно виглянув, коли вже відбулося все. Чую крик жінки „Допоможіть!“ і дим. Поки він розсіявся, почали всі люди збігатися, щоб надати допомогу. Почали потім викликати телефоном швидку допомогу. Вона приїхала, почала надавати допомогу пораненим», — розповів житель Дніпра Валерій у коментарі «Суспільному».

Нагадаємо, що нічна атака російських дронів на житловий сектор Дніпра 24 листопада призвела до вибухів, пожеж та руйнувань щонайменше п’яти багатоповерхівок.