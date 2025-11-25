ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
291
Час на прочитання
1 хв

Вибух у Дніпрі: у якому стані поранені жінка і дитина

У Дніпрі поранення отримала 21-річна жінка та 4-річна дівчинка.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Вибух у Дніпрі: у якому стані поранені жінка і дитина

Російські війська вдень, 25 листопада, вдарили дронами по місту Дніпро, внаслідок чого поранено жінку та дитину. 21-річна жінка, поранена у Дніпрі, перебуває у важкому стані.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Владислав Гайваненко.

«21-річна жінка, поранена у Дніпрі, „важка“. Поряд з нею лікарі. Вони роблять все можливе», — повідомив очільник ОВА.

Дівчинка 4 років також госпіталізована. Вона перебуває у стані середньої тяжкості.

«Я у вікно виглянув, коли вже відбулося все. Чую крик жінки „Допоможіть!“ і дим. Поки він розсіявся, почали всі люди збігатися, щоб надати допомогу. Почали потім викликати телефоном швидку допомогу. Вона приїхала, почала надавати допомогу пораненим», — розповів житель Дніпра Валерій у коментарі «Суспільному».

Нагадаємо, що нічна атака російських дронів на житловий сектор Дніпра 24 листопада призвела до вибухів, пожеж та руйнувань щонайменше п’яти багатоповерхівок.

Дата публікації
Кількість переглядів
291
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie