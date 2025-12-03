Вибух у Харкові: оновлена інформація про постраждалих та наслідки (фото)

Наслідки вибуху у Харкові / © Харківська міська рада

Реклама

У Шевченківському районі Харкова стався вибух автомобіля, внаслідок якого загинула одна людина, ще троє зазнали травм.

Інформацію підтвердили у поліції Харківщини та міській раді.

За словами правоохоронців, після вибуху на території гаражного кооперативу спалахнула пожежа. Вибух пошкодив прилеглі багатоповерхові житлові будинки, транспортні засоби та гаражі. Під завалами поліцейські виявили тіло загиблого, двоє інших постраждалих звернулися по медичну допомогу самостійно — 74-річного чоловіка ушпиталили.

Реклама

Міський голова Харкова уточнив, що інцидент не пов’язаний із військовими діями чи російськими атаками. За його словами, вибух стався через автомобіль у гаражному кооперативі, і пошкодження отримала також виправна колонія, розташована поруч.

© Facebook/Поліція Харківщини

Директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта повідомив, що у двох чоловіків діагностовані садна та перелом гомілки, їхній стан оцінюється як стабільний.

Станом на 17:30 кількість постраждалих зросла до трьох осіб. На місці події продовжуються пошуково-рятувальні роботи, також перевіряється інформація щодо двох людей, які перебувають у розшуку.

«Для ліквідації наслідків вибуху з міського бюджету залучено 11 одиниць спецтехніки та понад 50 працівників комунальних служб», — повідомила пресслужба Харківської міської ради.

Реклама

Оновлено 19:58

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про те, що під завалами на місці вибуху у Шевченківському районі знайдено тіло однієї загиблої людини.

“Збільшилася кількість жертв від вибуху на Олексієвці - загиблих вже двоє. Пошуково-рятувальні роботи тривають”, - написав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Кривому Розі в адміністративну будівлю потрапив балістичний снаряд, попередньо комплексу «Іскандер-М». Внаслідок удару пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків.