Укрaїнa
571
1 хв

Вибух у Харкові: у багатоповерхівці на Салтівці знайшли тіло другого загиблого

У Харкові внаслідок вибуху невідомого походження у багатоповерхівці Салтівського району є загиблі та постраждалі.

Олена Кузьмич
ДСНС (ілюстративне фото)

ДСНС (ілюстративне фото) / © Getty Images

На Харкові на місці вибухи у багатоповерхівці Салтівського району рятувальники виявили тіло другого загиблого. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи, обставини вибуху з’ясовують.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Раніше повідомлялося, що у Харкові стався вибух у багатоповерхівці: є загиблі та постраждалі.

Раніше повідомлялося, що в Харкові ворог атакував дитячий санаторій, внаслідок чого там зайнялася пожежа.

571
