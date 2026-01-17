- Дата публікації
Вибух у Харкові: у багатоповерхівці на Салтівці знайшли тіло другого загиблого
У Харкові внаслідок вибуху невідомого походження у багатоповерхівці Салтівського району є загиблі та постраждалі.
На Харкові на місці вибухи у багатоповерхівці Салтівського району рятувальники виявили тіло другого загиблого. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи, обставини вибуху з’ясовують.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Раніше повідомлялося, що у Харкові стався вибух у багатоповерхівці: є загиблі та постраждалі.
Раніше повідомлялося, що в Харкові ворог атакував дитячий санаторій, внаслідок чого там зайнялася пожежа.