Вибух у Харкові: у багатоповерхівці на Салтівці знайшли тіло другого загиблого

На Харкові на місці вибухи у багатоповерхівці Салтівського району рятувальники виявили тіло другого загиблого. Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи, обставини вибуху з’ясовують.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Раніше повідомлялося, що у Харкові стався вибух у багатоповерхівці: є загиблі та постраждалі.

Раніше повідомлялося, що в Харкові ворог атакував дитячий санаторій, внаслідок чого там зайнялася пожежа.