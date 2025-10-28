- Дата публікації
Вибух у Хмельницькому: є постраждалі (фото)
Під уламками може перебувати людина.
В одному з житлових будинків Хмельницького 28 жовтня стався вибух, унаслідок якого постраждали п’ятеро людей, серед них одна дитина.
Про цне повідомляють у ДСНС України.
В результаті інциденту частково зруйновано 9 квартир, ще близько 15 помешкань отримали пошкодження.
Попередньо відомо, що під завалами може залишатися жінка, тоді як її чоловік зміг самостійно вибратися назовні.
Також, як повідомив заступник міського голови Хмельницького Василь Новачок в ефірі «Київ24», частина будівлі перебуває в аварійному стані, існує ризик подальшого обвалу, тому територію навколо будинку обмежили для відвідування.
«Під’їзд, де стався вибух, потребує повного відселення. Загалом це 18 квартир. Для мешканців організовано тимчасове проживання, забезпечено водопостачання та електрику», — зазначив Новачок.
Остаточну причину вибуху наразі з’ясовують.
Наразі у Хмельницькому продовжують ліквідовувати наслідки вибуху в житловому будинку: витік газу поки не підтвердився
На місці події працюють усі екстрені служби: рятувальники, медики, газова служба, волонтери Українського Червоного Хреста, психологи ДСНС та правоохоронці.
Для підтримки постраждалих організовано «Пункт незламності» та окремий пункт надання психологічної допомоги.
Нагадаємо, у Хмельницькому вдень 28 жовтня пролунав сильний вибух, внаслідок чого стався обвал в одному з будинків.
Потужний вибух пролунав у багатоквартирному будинку на вулиці Тернопільська.
На місце вибуху вирушили карети «швидкої» та поліція.
Нагадаємо, у Києві в жовтні теж стався обвал перекриття будинку. Там під час попереднього обстеження не зафіксували жодної загрози обвалу. Цей будинок у Солом’янському районі був пошкоджений внаслідок ворожого обстрілу 4 липня.