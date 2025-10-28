Вибух у Хмельницькому: є постраждалі (фото)

Вибух у Хмельницькому / © ДСНС

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

В одному з житлових будинків Хмельницького 28 жовтня стався вибух, унаслідок якого постраждали п’ятеро людей, серед них одна дитина.

Про цне повідомляють у ДСНС України.

В результаті інциденту частково зруйновано 9 квартир, ще близько 15 помешкань отримали пошкодження.

Реклама

Вибух у Хмельницькому 28 жовтня / © ДСНС

Попередньо відомо, що під завалами може залишатися жінка, тоді як її чоловік зміг самостійно вибратися назовні.

Також, як повідомив заступник міського голови Хмельницького Василь Новачок в ефірі «Київ24», частина будівлі перебуває в аварійному стані, існує ризик подальшого обвалу, тому територію навколо будинку обмежили для відвідування.

У Хмельницькому продовжують ліквідовувати наслідки вибуху в житловому будинку / © ДСНС

«Під’їзд, де стався вибух, потребує повного відселення. Загалом це 18 квартир. Для мешканців організовано тимчасове проживання, забезпечено водопостачання та електрику», — зазначив Новачок.

У Хмельницькому продовжують ліквідовувати наслідки вибуху в житловому будинку / © ДСНС

Остаточну причину вибуху наразі з’ясовують.

Реклама

У Хмельницькому продовжують ліквідовувати наслідки вибуху в житловому будинку / © ДСНС

Наразі у Хмельницькому продовжують ліквідовувати наслідки вибуху в житловому будинку: витік газу поки не підтвердився

Вибух у Хмельницькому — наслідки / © ДСНС

На місці події працюють усі екстрені служби: рятувальники, медики, газова служба, волонтери Українського Червоного Хреста, психологи ДСНС та правоохоронці.

Вибух у Хмельницькому / © ДСНС

Для підтримки постраждалих організовано «Пункт незламності» та окремий пункт надання психологічної допомоги.

Вибух у Хмельницькому / © ДСНС

Нагадаємо, у Хмельницькому вдень 28 жовтня пролунав сильний вибух, внаслідок чого стався обвал в одному з будинків.

Реклама

Потужний вибух пролунав у багатоквартирному будинку на вулиці Тернопільська / © ДСНС

Потужний вибух пролунав у багатоквартирному будинку на вулиці Тернопільська.

На місце вибуху вирушили карети «швидкої» та поліція.

Нагадаємо, у Києві в жовтні теж стався обвал перекриття будинку. Там під час попереднього обстеження не зафіксували жодної загрози обвалу. Цей будинок у Солом’янському районі був пошкоджений внаслідок ворожого обстрілу 4 липня.