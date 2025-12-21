Вибух у квартирі в Сумах: дитина опинилася в лікарні через небезпечні ігри з боєприпасом

У дитини в руках здетонував запал від гранати / © Державне бюро розслідувань

Реклама

У Сумах 11-річний хлопчик отримав поранення та потрапив до лікарні внаслідок детонації запалу від гранати, який приніс у квартиру співмешканець його матері.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).

Правоохоронці з’ясовують обставини інциденту, внаслідок якого постраждала неповнолітня дитина. За даними слідства, хлопчик знайшов вдома боєприпас, залишений без нагляду дорослих.

Реклама

Як це сталося

Вибухонебезпечний предмет до квартири приніс співмешканець матері потерпілого, який проходить службу у війську.

Поки дорослих не було поруч, 11-річний хлопець взяв до рук запал від гранати. Дитяча цікавість призвела до біди: дитина висмикнула кільце, після чого пролунав вибух.

Стан дитини та знахідки слідчих

Хлопчика терміново госпіталізували. Медикам вдалося стабілізувати його стан, наразі життю потерпілого нічого не загрожує.

Під час огляду помешкання правоохоронці виявили цілий арсенал: окрім запалу, що здетонував, у квартирі знайшли інші набої та вибухонебезпечні предмети.

Реклама

ДБР здійснює досудове розслідування за фактом порушення правил поводження з вибуховими предметами / © Державне бюро розслідувань

Відповідальність

ДБР вже розпочало досудове розслідування за фактом порушення правил поводження з вибуховими предметами (ч. 1 ст. 414 ККУ).

Слідчі встановлюють, яким чином і навіщо військовий приніс боєприпаси у житлове приміщення, де мешкають цивільні люди та діти.

Нагадаємо, у Дніпрі чоловік підірвав гранату в під’їзді багатоповерхівки. Внаслідок вибуху були пошкоджені стіни та двері у будинку, люди, на щастя, не постраждали.