Вибух у Монако: українське МЗС зробило заяву

Вибух у Монако / © Associated Press

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Українське посольство у Франції встановлює обставини вибуху в Монако і перевіряє інформацію про постраждалих, серед яких, за даними місцевих служб, є громадяни українського походження.

Про це повідомили у пресслужби українського МЗС.

Міністерство повідомило, що дипломати вже контактують із місцевими правоохоронцями та медичними установами, до яких шпиталізували поранених, та судовими органами.

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«За інформацією місцевих рятувальних служб, постраждали троє осіб — члени родини українського походження. Наразі офіційними каналами здійснюють ідентифікацію постраждалих осіб, уточняється інформація щодо наявності в них громадянства України», — наголосили у відомстві.

Зазначається, що близько 21:00 камери спостереження перед входом до житлового будинку в Монако зафіксували невідому особу, а згодом стався вибух рюкзака, який залишили на місці події.

Правоохоронці активували екстрений план безпеки, триває розшук підозрюваного.

В МЗС додали, що прокуратура Монако розпочала розслідування, але поки що кваліфікація цієї події уточняється.

Нагадаємо, увечері 29 червня Монако пролунав потужний вибух. Невідомий залишив біля входу до житлового будинку рюкзак із вибуховим пристроєм. Сам вибух стався після того, як до холу прибули кілька людей.

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Зазначається, що, ймовірно, було скоєно замах на українського мільярдера Вадима Єрмолаєва та його родину. Відомо, що його дружина Анна перебуває у лікарні в Ніцці у критичному стані. Її оперували та, за даними ЗМІ, ампутували ноги. Життю самого бізнесмена і його сина наразі нічого не загрожує.





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