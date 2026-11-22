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Вибух у Полтаві під час тривоги: куди влучив російський реактивний дрон
За попередніми даними, під час ворожої атаки на Полтаву люди не постраждали.
У неділю, 22 листопада, під час повітряної тривоги російський ударний безпілотник влучив по території приватного підприємства у Полтавському районі. Перед цим у Полтаві було чутно вибух.
Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.
«У Полтавському районі ворожий БпЛА влучив по території одного з приватних підприємств. Попередньо, обійшлося без травмованих», — зазначив він, додавши, що інформація уточнюється.
Раніше секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова повідомила про звук вибуху у Полтаві. Як писало «Суспільне», на той момент обставини події з’ясовувалися.
Перед цим у місті оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожого реактивного безпілотника, який рухався в напрямку Полтави.
Нагадаємо, вночі проти 22 листопада армія РФ атакувала безпілотниками Київську область. У селищі Димер, що у Вишгородському районі, пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок.