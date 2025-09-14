Вибух у поїзді в Київській області: "УЗ" повідомила про зміни у русі

Укрзалізниця. / © Getty Images

Ввечері 14 вересня вдалося відновити залізничне сполучення на ділянці “Васильків-1 — Боярка” у Київській області. Через нічний вибух в одному з потягів рух на цьому перегоні було зупинено.

Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”.

“Залізничники відновили інфраструктуру на дільниці Васильків-1 — Боярка. Завдяки злагодженій роботі працівників залізниці та ДСНС усі роботи виконано у надстислі терміни”, - наголосили у компанії.

Зазначається, що вечірні пасажирські поїзди повертаються на свої маршрути. Наразі на дільниці вони будуть рухатися за допомогою тепловозів, бо відновлення контактної мережі ще триває.

Крім того, можуть фіксуватися затримки поїздів, які вже перебувають у дорозі. “УЗ” закликає пасажирів уважно стежити за інформацією на сайті: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform

В “УЗ” обіцяють, що вже від завтра, 15 вересня, приміські поїзди між Києвом та Васильковом курсуватимуть через Боярку без обмежень.

Нагадаємо, сьогодні сталося пошкодження залізниці у Київській області. ЗМІ з посиланням на Генштаб повідомляли, що сталася детонація боєприпасів у поїзді, що перевозив військовий вантаж. Особовий склад не постраждав. Рух по залізничних коліях був зупинений.