Вибух у відділенні поліції: завербований агент РФ затриманий (фото)

Затриманий підозрюваний / © Офіс Генерального прокурора

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СБУ затримала мешканця Одеси, який за вказівкою російських кураторів виготовив вибуховий пристрій для теракту в відділенні поліції.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

23 березня 2025 року у Біляївці стався вибух у відділенні поліції, внаслідок чого загинула жінка та постраждали троє правоохоронців. Слідство встановило, що до теракту причетний 32-річний мешканець Одеси, завербований російськими спецслужбами через Telegram.

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«Підозрюваний погодився та отримав інструкції щодо виготовлення саморобного вибухового пристрою (СВП) з підручних засобів. Під керівництвом російського куратора, який спілкувався з ним по відеозв’язку, він зібрав вибуховий пристрій за місцем свого проживання в Одесі. 22 березня 2025 року підозрюваний отримав наказ підготувати пристрій для передачі виконавцю», — йдеться в повідомленні.

Вибухівку замаскували під подарунок і відправили таксі до Біляївки. Отримавши посилку, жінка занесла її до поліції. Детонацію здійснили дистанційно через сім-карту в пристрої.

«Правоохоронці затримали чоловіка за місцем проживання. Під час обшуку вилучено мобільний телефони з доказами протиправної діяльності, компоненти для виготовлення вибухівки та СВП замаскований під вогнегасник», — додали в прокуратурі.

Суд обрав йому запобіжний захід — ув’язнення без права застави. СБУ з’ясовує його роль у інших злочинах.

Затриманий підозрюваний / © Офіс Генерального прокурора

Речові докази / © Офіс Генерального прокурора

Наслідки теракту / © Офіс Генерального прокурора

Нагадаємо, сімейна пара готувала подвійний теракт у Тернополі.