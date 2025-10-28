Вибух у будинку в Хмельницькому: в ОВА розглядають різні версії

Вибух у будинку в Хмельницькому / © Хмельницька ОДА

Реклама

У Хмельницькому в багатоквартирному будинку на вулиці Тернопільській стався потужний вибух, ймовірно, побутового газу. Внаслідок інциденту зруйновано 9 квартир і пошкоджено ще 15.

Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Тюрин.

Постраждалі та пошукова операція

За даними ОВА та поліції Хмельницької області, по медичну допомогу звернулося 5 осіб, серед яких одна дитина. На щастя, загрози їхньому життю немає, госпіталізація не знадобилася. Наразі триває пошуково-рятувальна операція.

Реклама

Вибух у будинку в Хмельницькому 28 жовтня / © Хмельницька ОДА

«Найголовніше завдання зараз — пошук жінки 1973 року народження, яка, за попередньою інформацією, може перебувати під завалами. З нею відсутній зв’язок. Щодо причини вибуху розглядаються різні версії. Остаточний висновок буде зроблено після повного розбору завалів та роботи експертів», — зазначив Сергій Тюрин.

Вибух у будинку в Хмельницькому 28 жовтня / © Хмельницька ОДА

На місці події злагоджено працюють усі екстрені служби: ДСНС, поліція, медики та психологи Червоного Хреста. Для допомоги постраждалим розгорнуто «Пункт незламності».

Вибух у будинку в Хмельницькому 28 жовтня / © Хмельницька ОДА

Розслідування причин

Поліція Хмельницької області підтвердила, що за фактом вибуху відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (Порушення вимог пожежної або техногенної безпеки). Попередньою причиною вибуху Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) називає вибух побутового газу.

Вибух у будинку в Хмельницькому 28 жовтня / © Хмельницька ОДА

«Поліцейські продовжують опитувати свідків та очевидців події, а також мешканців будинку, щоб з’ясувати, чи можуть під завалами перебувати люди», — зазначили в поліції.

Реклама

Вибух у будинку в Хмельницькому 28 жовтня / © Хмельницька ОДА

Вибух у будинку в Хмельницькому 28 жовтня / © Національна поліція України

Нагадаємо, у Хмельницькому вдень 28 жовтня пролунав сильний вибух. Як встановили згодом, стався обвал в одному з будинків. Потужний вибух пролунав у багатоквартирному будинку на вулиці Тернопільській. На місце вирушили карети «швидкої» та поліція.

За даними ЗМІ, ймовірно, відбувся витік газу. Через вибух знесло кілька поверхів. На жаль, попередньо є загиблі.