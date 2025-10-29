Вибух у будинку в Хмельницькому / © Хмельницька ОДА

У Хмельницькому на місці вибуху житлового будинку на вулиці Тернопільській завершились аварійно-рятувальні роботи. До ліквідації наслідків були залучені додаткові сили — рятувальники-верхолази ГМРЦ та відділення спеціального призначення «Дельта». Роботи тривали безперервно.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін та видання Суспільне, посилаючись на т.в.о. начальника ГУ ДСНС у Хмельницькій області Олександра Горіна.

Уночі надійшла інформація про можливе перебування під завалами ще однієї людини. На жаль, ці дані підтвердилися: рятувальники виявили тіла двох загиблих.

о 02:24 — жінки 1973 року народження;

о 05:12 — чоловіка 1983 року народження.

Тіла направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Обставини вибуху з’ясовуються.

«Мої щирі співчуття рідним загиблих. Всі служби продовжують працювати злагоджено, надаючи допомогу та розбираючи завали», — додав Тюрін.

За даними Суспільного, т.в.о. начальника ГУ ДСНС у Хмельницькій області Олександр Горін повідомив, що станом на 07:00 29 жовтня у Хмельницькому завершили пошуково-рятувальні роботи на місці вибуху багатоповерхівки.

«Проводяться роботи з розбору аварійних конструкцій. З 08:00 на базі пункту незламності міська рада буде проводити прийом громадян, які постраждали унаслідок вибуху», — додав Горін.

Нагадаємо, вдень 28 жовтня у Хмельницькому пролунав потужний вибух у багатоквартирному будинку на вулиці Тернопільській. Вибух спричинив частковий обвал конструкцій.

За попередньою інформацією, причиною вибуху міг стати побутовий газ, однак остаточні висновки мають надати експерти. Поліція Хмельницької області відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 КК України — порушення вимог пожежної або техногенної безпеки.