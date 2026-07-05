- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 528
- Час на прочитання
- 1 хв
Вибух на Одещині: чоловік кинув гранату в поліцейських
Поліцейські встановлюють обставини вибуху, внаслідок якого постраждали двоє правоохоронців.
Сьогодні, 5 липня, у Подільському районі Одеської області під час перевірки документів у 52-річного чоловіка постраждали двоє правоохоронців.
Про це повідомили у поліції.
«Екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив мопедиста за порушення Правил дорожнього руху. Під час перевірки документів правоохоронці з’ясували, що 52-річний чоловік перебуває у статусі СЗЧ. Потім чоловік дістав гранату та почав погрожувати її застосуванням. За мить пролунав вибух», — йдеться у повідомленні відомства.
Внаслідок вибуху поранення отримали двоє поліцейських та сам правопорушник.
На місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.
Нагадаємо, у місті Кам’янське на Дніпропетровщині чоловік кинув гранату в поліцейського та військового РТЦК. Унаслідок вибуху усі троє — поліцейський, працівник ТЦК та сам підривник — дістали поранення, їх госпіталізовано.