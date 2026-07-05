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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
528
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1 хв

Вибух на Одещині: чоловік кинув гранату в поліцейських

Поліцейські встановлюють обставини вибуху, внаслідок якого постраждали двоє правоохоронців.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Зараз на місці працює слідчо-оперативна група

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група / © Національна поліція України

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 5 липня, у Подільському районі Одеської області під час перевірки документів у 52-річного чоловіка постраждали двоє правоохоронців.

Про це повідомили у поліції.

«Екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив мопедиста за порушення Правил дорожнього руху. Під час перевірки документів правоохоронці з’ясували, що 52-річний чоловік перебуває у статусі СЗЧ. Потім чоловік дістав гранату та почав погрожувати її застосуванням. За мить пролунав вибух», — йдеться у повідомленні відомства.

Внаслідок вибуху поранення отримали двоє поліцейських та сам правопорушник.

На місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Нагадаємо, у місті Кам’янське на Дніпропетровщині чоловік кинув гранату в поліцейського та військового РТЦК. Унаслідок вибуху усі троє — поліцейський, працівник ТЦК та сам підривник — дістали поранення, їх госпіталізовано.

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Дата публікації
Кількість переглядів
528
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