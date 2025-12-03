Вибух в Одесі: чоловік підрвав гранати у під’їзді

Постраждалий від вибуху в Одесі /Фото з відкритих джерел

В Одесі вечір середи, 3 грудня, видався вкрай неспокійним для мешканців проспекту Князя Володимира Великого (колишній проспект Добровольського). У будинку №92 пролунали гучні вибухи, які переполохали людей. На місце події терміново прибули екстрені служби.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Що кажуть очевидці

За словами свідків, епіцентр подій знаходився у під’їзді між 7-м та 8-м поверхами. За даними місцевих журналістів, пролунало три вибухи. За попередньою інформацією, чоловік підірвав гранати.

Мешканці розповідають про моторошну картину: стіни та підлога в під’їзді вкриті слідами кіптяви та крові, у повітрі стоїть запах пороху. Одразу після вибухів люди чули стогін. Чоловік, який, імовірно, і влаштував вибухи, залишався живим і поводився неадекватно — він намагався виламувати двері до квартир переляканих сусідів.

Згодом з’явилися кадри, на яких видно, як бригада медиків забирає чоловіка з закривавленим обличчям до карети швидкої допомоги.

Офіційна заява поліції

Головне управління Національної поліції в Одеській області офіційно підтвердило факт надзвичайної події. Правоохоронці отримали повідомлення від однієї з мешканок будинку.

«Про те, що в одній із квартир у багатоповерхівці на вулиці Князя Володимира Великого стався вибух, до поліції повідомила одна з мешканок будинку. Наразі там працюють поліцейські та медики. Встановлюються всі обставини події», — йдеться у повідомленні поліції.

Попередні дані про постраждалих

Спочатку повідомлялося лише про поранення самого винуватця інциденту. Проте, за оновленою інформацією з місцевих телеграм-каналів, постраждалих може бути більше.

З місця події повідомляють, що травми, ймовірно, отримала також жінка. За попередніми даними, це може бути дружина чоловіка, який влаштував вибух. Офіційного підтвердження інформації про потерпілу та її стан наразі немає, поліція уточнює ці дані.

