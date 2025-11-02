ТСН у соціальних мережах

142
1 хв

Вибух в окупованому Алчевську: повідомляють про приліт по підстанції

Уночі у місті було неспокійно — після серії вибухів зникло світло.

Автор публікації
Анастасія Павленко
В Алчевську було гучно

В Алчевську було гучно / © Getty Images

В Алчевську пролунали потужні вибухи, що на тимчасово окупованій частині Луганської області. Місцеві повідомляють про приліт по електропідстанції.

Про це відомляє ASTRA.

У місцевих пабліках жителі Алчевська скаржаться, що чули звуки дронів та щонайменше три вибухи, а після вибухів у деяких районах міста зникло світло.

Алчевськ від 2014 року є тимчасово окупованим Росією.

Нагадаємо, у російському місті Туапсе сталася потужна пожежа після атаки дронів в ніч проти 2 листопада. За повідомленнями місцевої влади, уламки безпілотників пошкодили нафтовий танкер і термінал, що призвело до масштабного займання на об’єкті паливної інфраструктури.

