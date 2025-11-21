- Дата публікації
Вибух зарядної станції: як її використовувати, щоб запобігти трагедії
Батарея хоче віддати максимально, скільки у неї просять, вона нагрівається, збільшується тепловий розгін цієї батареї, вона може накопичувати гази і вибухати.
Основна причина, яка призводить до вибухів зарядних станцій, їх неправильне використання.
Про це в етері КИЇВ24 заявив експерт з пожежної безпеки В’ячеслав Дяков.
За словами експерта, усі ці випадки пов’язані з мобільними зарядними станціями (вони маленькі, мають в корпусі розетки). Вони не призначені для того, щоб заживлювати весь будинок.
«Батарея хоче віддати максимально, скільки у неї просять, вона нагрівається, збільшується тепловий розгін цієї батареї, і вона може накопичувати гази і може вибухати», — пояснює він.
Також Дяков застерігає, що не варто заживлювати всю електромережу будинку через мобільні станції.
Нагадаємо, що 20 листопада у центрі Києва через вибух зарядної станції загорілася квартира. Пожежа спалахнула на четвертому поверсі багатоповерхівки. Працівники ДСНС врятували з сусіднього приміщення двох людей, зокрема дитину.