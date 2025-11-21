ТСН у соціальних мережах

117
1 хв

Вибух зарядної станції: як її використовувати, щоб запобігти трагедії

Батарея хоче віддати максимально, скільки у неї просять, вона нагрівається, збільшується тепловий розгін цієї батареї, вона може накопичувати гази і вибухати.

Світлана Несчетна
Зарядна станція

Зарядна станція / © Unsplash

Основна причина, яка призводить до вибухів зарядних станцій, їх неправильне використання.

Про це в етері КИЇВ24 заявив експерт з пожежної безпеки В’ячеслав Дяков.

За словами експерта, усі ці випадки пов’язані з мобільними зарядними станціями (вони маленькі, мають в корпусі розетки). Вони не призначені для того, щоб заживлювати весь будинок.

«Батарея хоче віддати максимально, скільки у неї просять, вона нагрівається, збільшується тепловий розгін цієї батареї, і вона може накопичувати гази і може вибухати», — пояснює він.

Також Дяков застерігає, що не варто заживлювати всю електромережу будинку через мобільні станції.

Нагадаємо, що 20 листопада у центрі Києва через вибух зарядної станції загорілася квартира. Пожежа спалахнула на четвертому поверсі багатоповерхівки. Працівники ДСНС врятували з сусіднього приміщення двох людей, зокрема дитину.

117
