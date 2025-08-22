"Вибухають від дотику": Росія модернізувала дрони, щоб знищити більше українців (фото)

Шахеди / © t.me/SJTF_Odesa

В Україні помічено новий тип небезпечних дронів, які почала використовувати Росія.

Про це повідомив голова центру радіотехнологій Сергій «Флеш».

Яку загрозу становлять

«Небезпека зросла: тепер рф кріпить вибухівку навіть до розвіддронів — сьогодні знайдено таку „Герберу“», — зазначив Флеш.

Дрон, який модернізувала Росія / © Сергій Флеш

Такі дрони не можна вважати безпечними розвідниками. Зокрема, вибухова частина може активуватися навіть при спробі зняти кришку.

Бойова частина дрону / © Сергій Флеш

Фахівці наголошують: «У жодному разі не наближайтеся до уламків. Бачите, що над містом розвіддрон — як мінімум покиньте вулиці».

Це важливо не лише для безпеки окремих громадян, а й для збереження міської інфраструктури. Осколкова бойова частина дронів може завдати значних пошкоджень навіть на відстані.

Бойова частина дрону / © Сергій Флеш

«Також заряд ймовірно може бути активований при знятті кришки — попросіть любителів трофеїв не лізти куди не треба», — додає експерт.

Якщо в місті оголошену таку загрозу, то варто дотримуватись певних правил:

Не підходити до уламків дронів.

Пройти в безпечне місце

Не намагатися демонтувати або забирати дрони як трофей.

Цей тип БПЛА є унікальним тим, що поєднує можливість розвідки та одночасно становить смертельну загрозу. Дрони можуть проникати на великі відстані, що ускладнює захист від них.

Нагадаємо, на всіх напрямках фронту нещодавно зафіксували нову розвідувальну версію безпілотника V2U з інтегрованим штучним інтелектом. Вона відрізняється від ударної модифікації відсутністю хвостових стабілізаторів у центральній частині.

Після виконання завдання дрон повертається на землю за допомогою парашута. Усередині апарата немає жодних російських комплектуючих, а виробник і розробник залишаються невідомими.

Експерти називають розвиток цієї серії БПЛА зі штучним інтелектом однією з найінноваційніших і водночас найнебезпечніших тенденцій сучасного ведення бойових дій.

При цьому, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що Росія суттєво збільшує темпи виробництва безпілотних літальних апаратів і прагне до повного імпортозаміщення компонентів. За його словами, агресор має амбітні плани на 2025 рік — випустити близько 79 тисяч дронів різних типів.

Зокрема, йдеться про 40 тисяч апаратів «Герань-2», 5700 — «Гарпія-1» та приблизно 34 тисячі апаратів «Гербера» й інших хибних цілей. Для досягнення цих показників Росія розгорнула додаткові виробничі лінії, зокрема в Іжевську та Єлабузі.

Скібіцький наголосив, що країна-агресор активно працює над тим, щоб повністю відмовитися від імпорту та замінити всі ключові складові власним виробництвом.