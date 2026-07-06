«Вибухало все, а будинок ходив»: жителі Вишневого розповіли про пережиту атаку і яка ситуація зараз

Детонація (ілюстративне) / © pexels.com

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Під час атаки РФ у Вишневому Київської області 6 липня відбувається детонація вибухонебезпечних предметів. Мешканці міста розповіли про пережитий удар на місто.

Яка ситуація у місті — розповіла в ефірі «Сніданок з 1+1» Ірина Яковенко, мешканка Вишневого.

За її словами, детонація такої сили, що «вибухало все», а «скло летіло скрізь».

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«Було дуже страшно. Було так страшно, що навіть, напевно, за 5 років війни я не боялася так, як сьогодні. По-перше, вибухало все. Летіло скло, летіло просто скрізь. І в нас, в принципі, слава Богу, цілий. Повиривало не рами, а в дверях, в двері повиривало. Вікна трохи пошкодили, але, в принципі, можемо зробити їх», — сказала вона.

Жителі Вишневого скаржаться на якість повітря, що неможливо дихати. «Я не можу відкрити ні вікно, нічого, бо тут страхів’я», — додала вона.

За словами Ірини, будинок, в якому вона живе, дуже трясло, а вхідні двері вирвало.

«Ми виходили в під’їзд, бо дуже страшно вдома. У нас просто будинок отак-от ходив, отак-от просто ходив. І ми спустилися вниз, але вибухи такі, що у нас повиривало двері вхідні в будинок, і їх вирвало», — повідомила вона.

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Тим часом міська влада просить мешканців не виходити на вулиці, а працівників підприємств поки не виходити на робочі місця. За словами жінки, станом на ранок детонація триває.

«У нас просто йде детонація жутка. Просто жутко з перервами. Тобто волнами іде волнами. Я зараз сиджу біля вікна, я можу показати вам, що відбувається у нас. Це страхіття і детонація продовжуються. Вже продовжується більше двох, може, трьох годин. Просять не виходити на робочі місця», — сказала Ірина.

Також вона додала, що хто може, той евакуйовується через погіршення повітря.

Машини виїжджають, це дітей забирають, машини виїжджають згору. Так, у кого машини стоять біля під’їзду, дітей, речі, все вивозять, бо дихати немає чим.

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Проблем зі світлом та водопостачанням немає.

«Всі в шоці просто, реально всі в шоці. Бо сьогодні, я ж кажу, такого я не пам’ятаю навіть за ці роки. Правда, це дуже страшно», — розповіла вражено жителька міста.

Атака на Вишневе на Київщині — що відомо

Нагадаємо, Вишневе на Київщині опинилося під атакою Росії. Після нічної російської атаки триває повторна детонація на місці влучання. Мешканців закликають не виходити на вулицю, не відкривати вікна та, за можливості, евакуювати дітей.

За даними влади, через атаку ворога постраждали 15 жителів області, з них 11 перебувають у лікарнях, серед них — дівчинка віком 9 місяців.

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