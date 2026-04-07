Вибухає просто перед ціллю: Україна отримає хайтек-винищувачі "Шахедів"

Tridon MK 2 / © Міністерство оборони

Швеція передасть Україні сучасні потужні системи протиповітряної оборони Tridon Mk2. Вони призначені для ефективної боротьби з безпілотниками типу «Шахед» та іншими повітряними загрозами.

Про це інформує Міністерство оборони України.

На закупівлю Стокгольм виділить 400 млн євро. Це майже третина нового пакета військової допомоги Україні обсягом 1,2 млрд євро, оголошеного у лютому.

Що выдомо про комплекс

Tridon Mk2 — мобільна ППО середньої дальності, що працює за будь‑яких погодних умов і здатна уражати повітряні цілі. Комплекс оснащений 40‑мм автоматичною гарматою Bofors 40 Mk4, яка може вражати об’єкти на відстані до 12 км із високою швидкістю стрільби. Вона використовує боєприпаси з програмованим підривом.

«Вони вибухають безпосередньо перед ціллю, створюючи хмару уламків. Це суттєво підвищує ефективність боротьби з повітряними дронами і крилатими ракетами», — зазначають у Міноборони.

Додається, що система легко інтегрується з різними платформами.

Раніше ми писали про те, що українська протиповітряна оборона досягла світового рівня ефективності. Військовий експерт Сергій Грабський наголосив, що у світі немає ППО, яка гарантує 100% збиття. Наразі українська ППО вже є глибоко ешелонованою та демонструє «феноменальні результати». При цьому важливим залишається пасивний захист, який передбачає укриття для населення та «прикриття» об’єктів інфраструктури.