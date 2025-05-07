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Вибухнув в кишені: на Київщині хлопець дістав опіки через невідомий предмет з вулиці (фото)
Підліток поклав «знахідку» до кишені, після чого та вибухнула, спричинивши тяжкі опіки.
У Київській області в Бучанському районі поліція з’ясовує обставини нещасного випадку. Підліток приніс додому невідомі елементи живлення, які під час контакту один з одним спалахнули.
Про це повідомила поліція Київщини.
«Сьогодні, 7 травня, близько 17:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Петропавлівська Борщагівка 13-річний хлопець приніс додому невідомі елементи живлення, які під час контакту один з одним спалахнули», — розповіли в поліції.
Дитина дістала серйозні опіки.
«На місце події викликали швидку медичну допомогу. Наразі життю хлопчика нічого не загрожує», — додали в поліції.
Правоохоронці спільно з вибухотехніками поліції Київщини проводять перевірку та встановлюють усі обставини інциденту, а також закликають: у разі виявлення підозрілих предметів не слід їх торкатися, а одразу телефонувати на спецлінію «102».
Нагадаємо, росіяни поранили 16-річного хлопця під час атаки на мікроавтобус у Донецькій області.
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