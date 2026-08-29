Вибухи біля Житомирської траси: загинув очільник Дмитрівської громади Тарас Дідич

Тарас Дідич

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Внаслідок детонації на місці російського удару в Київській області загинув очільник Дмитрівської селищної громади Тарас Дідич.

Про це повідомила Бучанська міська рада.

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Він виїхав на місце ворожого обстрілу біля Житомирської траси, щоб допомогти. У цей час сталася детонація.

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«Невимовно болюча й несправедлива втрата для всієї Київщини та Бучанського району», — прокоментувала трагедію міська рада.

Тарас Дідич очолював Дмитрівську громаду від 1994 року та залишався в регіоні навіть під час російської окупації.

Нагадаємо, 28 серпня очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі Київської області виникла пожежа на території складських приміщень. Загоряння супроводжувалась вибухами.

Також тимчасово був обмежений рух усіх видів транспорту на ділянці траси М-06 Київ — Чоп із 15-го по 32-й кілометр в обох напрямках.

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Російські війська другу добу поспіль атакують Київську область безпілотниками. Внаслідок обстрілів зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури та загибель людини.

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