- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 245
- Час на прочитання
- 1 хв
Вибухи біля Житомирської траси: загинув очільник Дмитрівської громади Тарас Дідич
Дідич виїхав ліквідовувати пожежу на складах і загинув під час детонації.
Внаслідок детонації на місці російського удару в Київській області загинув очільник Дмитрівської селищної громади Тарас Дідич.
Про це повідомила Бучанська міська рада.
Він виїхав на місце ворожого обстрілу біля Житомирської траси, щоб допомогти. У цей час сталася детонація.
«Невимовно болюча й несправедлива втрата для всієї Київщини та Бучанського району», — прокоментувала трагедію міська рада.
Тарас Дідич очолював Дмитрівську громаду від 1994 року та залишався в регіоні навіть під час російської окупації.
Нагадаємо, 28 серпня очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок ворожої атаки у Бучанському районі Київської області виникла пожежа на території складських приміщень. Загоряння супроводжувалась вибухами.
Також тимчасово був обмежений рух усіх видів транспорту на ділянці траси М-06 Київ — Чоп із 15-го по 32-й кілометр в обох напрямках.
Російські війська другу добу поспіль атакують Київську область безпілотниками. Внаслідок обстрілів зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури та загибель людини.