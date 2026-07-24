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Вибухи гримлять по всьому Криму: у Сімферополі палають склади Wildberries (відео)
У компанії Wildberries підтвердили удари по їх складах в окупованому Криму.
У тимчасово окупованому Криму вже третю ніч поспіль повідомляють про вибухи внаслідок атак безпілотників.
Про це повідомляє Telegram-канал Кримський вітер.
За його інформацією, вибухи лунали не лише в Сімферополі, а й у Судаку, Євпаторії, Севастополі та інших містах окупованого півострова.
Місцеві жителі також повідомили про приліт по логістичному хабу Wildberries у Сімферополі.
У компанії Wildberries підтвердили, що склад у тимчасово окупованому Сімферополі зазнав атаки.
Інформація про масштаби пошкоджень або можливих постраждалих наразі не уточнюється.
Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму вночі повідомили про серію вибухів у кількох містах півострова.
Ми раніше інформували, що вибухи та роботу російської ППО було чути у Феодосії, Ялті, Алушті та інших районах окупованого півострова.