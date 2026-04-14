- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 9
- Час на прочитання
- 1 хв
Вибухи і блекаут у тимчасово окупованому Мелітополі: після атаки БпЛА спалахнула підстанція
В окупованому Мелітополі Запорізької області пролунала серія вибухів, після атаки безпілотників виникла пожежа на підстанції та зафіксовано частковий блекаут.
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області вночі пролунала серія потужних вибухів. За попередніми даними, місто атакували безпілотники.
Повідомляється, що після удару сталася сильна пожежа на місцевій електропідстанції. На оприлюднених у мережі кадрах видно густий дим і полум’я, що охопило об’єкт.
Унаслідок атаки частина міста залишилася без електропостачання. Місцеві жителі повідомляють про частковий блекаут.
Наразі офіційної інформації від окупаційної влади щодо масштабів пошкоджень та можливих наслідків немає. Дані уточнюються.
