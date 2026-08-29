Вибухи і майже 30 загиблих на Київщині: Зеленський зробив заяву

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Щонайменше 27 людей загинули внаслідок російської атаки на підприємство в селі Мила на Київщині та подальшої детонації. Всі винні мають понести відповідьність.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

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«Від вечора у селі Мила під Києвом триває ліквідація наслідків російського дронового удару. Розгорнуті штаби на місці для допомоги людям. Залучені всі необхідні служби. Працюють підрозділи ДСНС — понад 300 працівників. Був удар по складу з подальшою детонацією. На жаль, є значні руйнування навколишньої інфраструктури: пошкоджено житлові будинки, пансіонат для людей похилого віку та людей з інвалідністю», — зазначив він.

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За даними президента, станом на зараз відомо, що 27 людей загинуло. Вже понад 370 людей евакуйовано, і евакуація постійно триває.

«Були доповіді прем’єр-міністра Сергія Корецького, міністра внутрішніх справ Івана Вигівського. Обов’язково ті, хто допустив це, мають понести відповідальність за свої рішення. Слідчі Нацполіції та Служби безпеки України проводять досудове розслідування, відкрито кримінальне провадження за статтею про службову недбалість», — додав він.

Удар РФ та пожежа у селі Мила — що відомо

Пізно увечері, 28 серпня, у Бучанському районі Київської області, поблизу траси Київ — Чоп, внаслідок російської атаки БпЛА виникла масштабна пожежа. Офіс генпрокурора повідомляв про загоряння та детонацію на території підприємства у селі Мила.

За даними Київської ОВА, внаслідок атаки та детонації пошкоджено близько 50 житлових будівель у Бучанському районі. Серед постраждалих — сімох госпіталізували. Із зони надзвичайної події евакуювали 381 особу, з них 59 дітей. У Дмитрівці розгорнули оперативний штаб для допомоги мешканцям.

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Також стало відомо про загибель очільника Дмитрівської громади Тараса Дідича, який одним із перших прибув на місце події.

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