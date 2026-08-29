Перекриття руху. / © Facebook / Патрульна поліція Києва

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Напередодні увечері на Житомирській трасі поблизу Києва виникла масштабна пожежа через атаку РФ. У селі Мила, що біля траси Київ-Чоп, розпочалася сильна детонація. На ранок було перекрито рух на виїзд зі столиці у напрямку Житомира.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

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«Через ворожу атаку ввечері та вночі було перекрито рух на просп. Берестейському та Житомирській трасі», — йдеться у повідомленні.

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Через зміни руху автобуси №№ 36Тр, 37 можуть курсувати за зміненими маршрутами:

№ 36Тр — до просп. Академіка Палладіна;

№ 37 — за маршрутом автобуса № 37А до спорткомплексу «Чайка», далі — ж/м «Західний».

Що відомо про перекриття траси

Пізно увечері 28 серпня начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що у звʼязку із обстановкою на трасі Київ-Чоп (М-06) частково обмежать рух усіх транспортних засобів.

З його слів, обмеження будуть на проспекті Берестейському та Великій Кільцевій дорогзі в напрямку міста Житомира.

«Рух транспортних засобів відновлюється періодично по мірі можливост», — наголосив він.

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Житомирська траса у вогні — що відомо

Увечері поблизу Житомирської траси на Київщині пролунав потужний вибух. Одразу після цього там спалахнула масштабна пожежа. Її масштаби виявилися настільки значними, що полум’я і сильне задимлення було добре видно не лише мешканцям прилеглих населених пунктів, а й столиці.

В Офісі генпрокурора повідомили, що внаслідок атаки РФ на території одного з підприємств у селі Мила сталося падіння або влучання дрона. Унаслідок цього біля траси Київ-Чоп розпочалася сильна детонація. Відомо про пʼятьох потерпілих.

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