Вибухи лунають постійно: влада Сум заявляє про складну ситуацію в місті

Суми. / © Associated Press

Наразі ситуація у місті Суми ситуація складна. Російські окупаційні війська постійно атакують безпілотниками.

Про це повідомив керівник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко в ефірі телеканалу “Ми - Україна”.

"Вибухи та тривога лунають постійно. Фактично за останні дві доби (8-9 жовтня) було завдано близько восьми ворожих ударів БпЛА”, - каже чиновник.

З його слів, під прицілом росіян перебувають об’єкти критичної інфраструктури, а також багатоповерхівки та житлові приміщення.

“Цинічність цих ударів у тому, що росіяни завдають їх по місцях великого скупчення людей. Були влучання по багатоповерхівках, а також удари по ринках, де перебували люди", - повідомив очільник МВА.

Зокрема, росіяни поцілили по тролейбусу. Минулося без жертв, бо атака сталася у 06:00, коли транспорт був напівпорожній і люди масово не постраждали. За словами чиновника, у потерпілих - гостра реакція на стрес, а один пасажир отримав поранення.

Нагадаємо, в Сумській ОВА також інформують про складну ситуацію. Зокрема, окупанти атакують залізничну інфраструктуру. Зокрема, 9 жовтня було організовано рух потягів зміненими маршрутами у зв’язку із загрозою ворожих атак на окремих ділянках колії.

Окрім того, 7 жовтня через російський обстріл частина обласного центру залишилася без світла. . Сталося влучання в обʼєкт цивільної інфраструктури у Зарічному районі міста.