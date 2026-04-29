Російські літаки / © Associated Press

Реклама

Незважаючи на постійні атаки України, росіяни змушені тримати в окупованому Криму свою авіацію через проблеми з логістикою та застарілу техніку.

Таку думку висловив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в інтерв’ю «Українському Радіо».

За його словами, російські окупанти мають на території Криму пів десятка військових аеродромів, на яких, зокрема, тримають літаки зі складу морської авіації Чорноморського флоту.

Реклама

Плетенчук пояснив це тим, що на відміну від американців, які часто здійснюють операції з використанням літаків на великій відстані, росіяни таку тактику майже не використовують.

«У них [американців] є флот повітряних танкерів, які можуть заправляти літаки в повітрі, підтримувати цю довгу „руку“ щодо застосування. Росіяни так часто їх не застосовують, хоча в них теж є танкери, але це вийде дуже дорого і складно», — зазначив він.

Окрім того, як наголосив речник українських ВМС, росіяни використовують стару техніку, ресурс якої вичерпується.

«Тому вони для того, щоб зменшити польотний час виконання завдань, спростити собі логістику, тримають літаки в Криму», — припустив він.

Реклама

Плетенчук також не виключив звичайної російської самовпевненості щодо надійності захисту своїх аеродромів, однак додав, що російські літаки та інфраструктура цих ворожих об’єктів постійно потрапляють під удар українських дронів чи ракет.

«На аеродромах у Криму або в районах, де вони розташовані, почути вибухи можна чи не щоночі. Або це працює російська ППО, відбиваючи атаки, або це результат невідбиття цих самих атак», — зазначив він.

Нагадаємо, в ніч проти 29 квітня у тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів — під атакою опинилося одразу кілька військових аеродромів.

Новини партнерів