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Вибухи на Чернігівщині: росіяни вбили двох чоловіків — деталі атаки
Уночі Чернігівська область перебувала під ворожою атакою. На жаль, є загиблі та поранений.
Росіяни атакували дронами-камікадзе Мену Корюківського району Чернігівської області. Унаслідок ударів двоє чоловіків віком 42 і 45 років загинули на місці.
Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.
«Окупанти в місті влучили в об’єкт критичної інфраструктури. Ще один 33-річний чоловік дістав поранення. Загарбники також атакували об’єкти енергетики», — зазначив він.
Атака по Україні 15 листопада — що відомо
Російські війська в ніч проти 15 листопада атакували Україну 132 дронами. ППО знешкодила 106 із них, зокрема 61 реактивний «Шахед». Проте влучання фіксують у 20 місцях.
Цієї ночі під ударом РФ перебували промисловий об’єкт на Кіровоградщині і енергетична інфраструктура, приватні будинки на Житомирщині.
У Києві зрання гриміли вибухи — столицю атакували дронами. У Харкові ворожий дрон влучив в автобус.