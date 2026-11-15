РФ тероризує Україну / © Associated Press

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Росіяни атакували дронами-камікадзе Мену Корюківського району Чернігівської області. Унаслідок ударів двоє чоловіків віком 42 і 45 років загинули на місці.

Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

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«Окупанти в місті влучили в об’єкт критичної інфраструктури. Ще один 33-річний чоловік дістав поранення. Загарбники також атакували об’єкти енергетики», — зазначив він.

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Атака по Україні 15 листопада — що відомо

Російські війська в ніч проти 15 листопада атакували Україну 132 дронами. ППО знешкодила 106 із них, зокрема 61 реактивний «Шахед». Проте влучання фіксують у 20 місцях.

Цієї ночі під ударом РФ перебували промисловий об’єкт на Кіровоградщині і енергетична інфраструктура, приватні будинки на Житомирщині.

У Києві зрання гриміли вибухи — столицю атакували дронами. У Харкові ворожий дрон влучив в автобус.

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