- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 192
- Час на прочитання
- 1 хв
Вибухи на Чернігівщині: росіяни вгатили по школі
Унаслідок атаки будівля школи зазнала пошкоджень. Минулося без жертв та постраждалих.
У Чернігівській області росіяни атакували школу — прогриміли два вибухи.
Про це повідомив очільник ОВА В’ячеслав Чаус.
«Учора вдень росіяни „Молніями“ атакували будівлю школи в Семенівці. Два вибухи. Приміщення пошкоджене. Діти у прикордонні на дистанційному навчанні саме через загрозу таких ударів. На щастя, у момент прильоту людей не було поруч і ніхто не постраждав», — зазначив він.
Нагадаємо, на Київщині уламки російського безпілотника впали на території дитячого садка - діти перебували в укритті.
За даними Повітряних сил, у ніч проти 23 січня росіяни запустили по Україні 101 ударний дрон. Українська ППО збила 76. Ще 19 БпЛА влучили у 12 місцях. Найбільше постраждала Дніпропетровщина.