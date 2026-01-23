Вибухи на Чернігівщині: росіяни вгатили по школі

Наслідки атаки / © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

У Чернігівській області росіяни атакували школу — прогриміли два вибухи.

Про це повідомив очільник ОВА В’ячеслав Чаус.

«Учора вдень росіяни „Молніями“ атакували будівлю школи в Семенівці. Два вибухи. Приміщення пошкоджене. Діти у прикордонні на дистанційному навчанні саме через загрозу таких ударів. На щастя, у момент прильоту людей не було поруч і ніхто не постраждав», — зазначив він.

Нагадаємо, на Київщині уламки російського безпілотника впали на території дитячого садка - діти перебували в укритті.

За даними Повітряних сил, у ніч проти 23 січня росіяни запустили по Україні 101 ударний дрон. Українська ППО збила 76. Ще 19 БпЛА влучили у 12 місцях. Найбільше постраждала Дніпропетровщина.