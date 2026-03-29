ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
111
Час на прочитання
1 хв

Вибухи на Чернігівщині: росіяни влучили у дитсадок

Окупанти випустили ударні дрони — на місцях ударів виникли пожежі.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © ДСНС

У Чернігівській області зафіксовано руйнування та пошкодження в результаті ворожої атаки.

Про це повідомив очільник ОВА В’ячеслав Чаус.

«Цієї ночі агресор атакував деревообробне підприємство в Новгороді-Сіверському. У цьому ударі не було військових цілей. Але було щонайменше пʼять ударних дронів — „Гераней“. Пожежу на місці прильоту загасили вогнеборці. Потужності підприємства пошкоджені. А також — прилеглі будинки й дитячий садок», — зазначив він.

У селах Новгород-Сіверщини були влучання FPV-дронів у будинки.

Наслідки атаки / © ДСНС

Наслідки атаки / © ДСНС

Атака по Україні 29 березня — останні новини

Росіяни атакували Хмельницьку область. В регіоні працювали сили протиповітряної оборони — є збиття цілей. Внаслідок удару по області виникли перебої з енергопостачанням, енергетики заживили всіх користувачів.

Російські окупанти атакували «Шахедами» Воскресенську громаду на Миколаївщині. Внаслідок атаки 10 людей дістали поранення, з них восьмеро — діти.

Тако атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру Одеської області.

У ніч проти 29 березня росіяни атакували аеробалістичною ракетою «Кинджал» та 442 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Дрони летіли з таких напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське, Чауда (ТОТ АР Крим). Близько 300 безпілотників — «Шахеди».

Дата публікації
Кількість переглядів
111
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie