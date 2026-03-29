Вибухи на Чернігівщині: росіяни влучили у дитсадок
Окупанти випустили ударні дрони — на місцях ударів виникли пожежі.
У Чернігівській області зафіксовано руйнування та пошкодження в результаті ворожої атаки.
Про це повідомив очільник ОВА В’ячеслав Чаус.
«Цієї ночі агресор атакував деревообробне підприємство в Новгороді-Сіверському. У цьому ударі не було військових цілей. Але було щонайменше пʼять ударних дронів — „Гераней“. Пожежу на місці прильоту загасили вогнеборці. Потужності підприємства пошкоджені. А також — прилеглі будинки й дитячий садок», — зазначив він.
У селах Новгород-Сіверщини були влучання FPV-дронів у будинки.
Атака по Україні 29 березня — останні новини
Росіяни атакували Хмельницьку область. В регіоні працювали сили протиповітряної оборони — є збиття цілей. Внаслідок удару по області виникли перебої з енергопостачанням, енергетики заживили всіх користувачів.
Російські окупанти атакували «Шахедами» Воскресенську громаду на Миколаївщині. Внаслідок атаки 10 людей дістали поранення, з них восьмеро — діти.
Тако атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру Одеської області.
У ніч проти 29 березня росіяни атакували аеробалістичною ракетою «Кинджал» та 442 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів.
Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.
Дрони летіли з таких напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське, Чауда (ТОТ АР Крим). Близько 300 безпілотників — «Шахеди».