Укрaїнa
427
1 хв

Вибухи на Дніпропетровщині: перші подробиці

У регіоні всю ніч лунали вибухи, працювала ППО.

Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Getty Images

У Дніпропетровській області вночі було неспокійно — ворог спрямував на область безпілотники.

Про це повідомили в ОВА.

«У Дніпровському районі виникла пожежа, яку рятувальники вгамували. Пошкоджений об’єкт інфраструктури.

У Троїцький громаді Павлоградського району внаслідок атаки постраждала 83-річна жінка. Їй надали допомогу на місці», — йдеться в повідомленні.

Крім того, частково зруйнований приватний будинок, ще 5 — пошкоджені. Зачепило газогін та лінію електропередач.

Від вечора до ранку оборонці неба збили на Дніпропетровщині 12 БпЛА, повідомили в ПвК.

Нагадаємо, під ранок росіяни запустили другу хвилю масованої атаки на Київ, під час якої столицю атакували десятки груп ударних «Шахедів», а також крилаті та надзвукові ракети. Двоє загиблих.

За даними Віталія Кличка, руйнування внаслідок влучань уламків зафіксовані в кількох районах столиці. Є перебої зі світлом.

Крім того, Фастів залишився без електроенергії через атаку росіян. Критична інфраструктура перейшла на резервне живлення.

