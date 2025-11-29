- Дата публікації
Вибухи на Дніпропетровщині: перші подробиці
У регіоні всю ніч лунали вибухи, працювала ППО.
У Дніпропетровській області вночі було неспокійно — ворог спрямував на область безпілотники.
Про це повідомили в ОВА.
«У Дніпровському районі виникла пожежа, яку рятувальники вгамували. Пошкоджений об’єкт інфраструктури.
У Троїцький громаді Павлоградського району внаслідок атаки постраждала 83-річна жінка. Їй надали допомогу на місці», — йдеться в повідомленні.
Крім того, частково зруйнований приватний будинок, ще 5 — пошкоджені. Зачепило газогін та лінію електропередач.
Від вечора до ранку оборонці неба збили на Дніпропетровщині 12 БпЛА, повідомили в ПвК.
Нагадаємо, під ранок росіяни запустили другу хвилю масованої атаки на Київ, під час якої столицю атакували десятки груп ударних «Шахедів», а також крилаті та надзвукові ракети. Двоє загиблих.
За даними Віталія Кличка, руйнування внаслідок влучань уламків зафіксовані в кількох районах столиці. Є перебої зі світлом.
Крім того, Фастів залишився без електроенергії через атаку росіян. Критична інфраструктура перейшла на резервне живлення.