Вибухи на Івано-Франківщині: перші деталі

Рятувальник на місці удару / © Associated Press

На світанку росіяни завдали масованого удару по обʼєкту критичної інфраструктури Прикарпаття. У регіоні працювали Сили протиповітряної оборони.

Про деталі удару повідомила очільниця ОВА Світлана Онищук.

«інформації про постраждалих не надходило. Наразі відомо про два домогосподарства, що зазнали незначних ушкоджень», — уточнила вона.

Крім того, через масовану атаку запроваджено аварійні вимкнення світла.

Раніше повідомлялося, що Київщина пережила атаку дронів — горіли будинки та автівки. В області працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі.