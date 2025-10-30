ТСН у соціальних мережах

852
1 хв

Вибухи на Івано-Франківщині: перші деталі

Під час ворожого удару на Прикарпатті працювали сили ППО, постраждалих немає.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Рятувальник на місці удару

Рятувальник на місці удару / © Associated Press

На світанку росіяни завдали масованого удару по обʼєкту критичної інфраструктури Прикарпаття. У регіоні працювали Сили протиповітряної оборони.

Про деталі удару повідомила очільниця ОВА Світлана Онищук.

«інформації про постраждалих не надходило. Наразі відомо про два домогосподарства, що зазнали незначних ушкоджень», — уточнила вона.

Крім того, через масовану атаку запроваджено аварійні вимкнення світла.

Раніше повідомлялося, що Київщина пережила атаку дронів — горіли будинки та автівки. В області працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі.

