Вибухи на Івано-Франківщині: з'явилися нові подробиці
Росіяни завдали удару по Івано-Франківській області — є постраждалі та руйнування.
Сьогодні вночі ворог знову масовано атакував Івано-Франківщину. За останніми даними, є постраждалі та руйнування.
Деталі атаки уточнила очільниця ОВА Світлана Онищук.
Ситуація у районах станом на 5 жовтня
Івано-Франківський район:
Одна людина травмована. Пошкодження зафіксовано у 3 приватних домогосподарствах й на території спортивної веслувальної бази.
Надвірнянський район:
Пошкоджено три житлових будинки та дві господарські споруди.
Раніше повідомлялося, що в регіоні працювали Сили протиповітряної оборони. Ціллю були об’єкти критичної інфраструктури.
Нагадаємо, окупанти у ніч проти неділі, 5 жовтня, масовано атакували Україну. Ворог від вечора суботи розпочав повітряний удар, використовуючи «Шахеди» та КАБи, вранці у небо піднялася стратегічна авіація росіян, відбулися пуски ракет. На Львівщині — четверо загиблих.
