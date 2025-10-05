Вибухи на Івано-Франківщині: з'явилися нові подробиці

Наслідки атаки / © Getty Images

Сьогодні вночі ворог знову масовано атакував Івано-Франківщину. За останніми даними, є постраждалі та руйнування.

Деталі атаки уточнила очільниця ОВА Світлана Онищук.

Ситуація у районах станом на 5 жовтня

Івано-Франківський район:

Одна людина травмована. Пошкодження зафіксовано у 3 приватних домогосподарствах й на території спортивної веслувальної бази.

Надвірнянський район:

Пошкоджено три житлових будинки та дві господарські споруди.

Раніше повідомлялося, що в регіоні працювали Сили протиповітряної оборони. Ціллю були об’єкти критичної інфраструктури.

Нагадаємо, окупанти у ніч проти неділі, 5 жовтня, масовано атакували Україну. Ворог від вечора суботи розпочав повітряний удар, використовуючи «Шахеди» та КАБи, вранці у небо піднялася стратегічна авіація росіян, відбулися пуски ракет. На Львівщині — четверо загиблих.

Про всі деталі нічного терору, який росіяни влаштували українцям, читайте у новині.