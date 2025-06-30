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Вибухи на Харківщині та в Одеській області: головні новини ночі 30 червня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 30 червня 2025 року:
Харківщину атакували російські дрони: спалахнула будівля СТО Читати далі –>
На Харківщині унаслідок атаки БпЛА постраждали люди: кількість потерпілих зростає Читати далі –>
Одесу атакували безпілотники: у місті чути вибухи Читати далі –>
В Одеській області після атаки безпілотників спалахнула пожежа Читати далі –>
РФ атакувала Україну дронами: де пролунали вибухи Читати далі –>