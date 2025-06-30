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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2836
Час на прочитання
1 хв

Вибухи на Харківщині та в Одеській області: головні новини ночі 30 червня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 30 червня 2025 року:

  • Харківщину атакували російські дрони: спалахнула будівля СТО Читати далі –>

  • На Харківщині унаслідок атаки БпЛА постраждали люди: кількість потерпілих зростає Читати далі –>

  • Одесу атакували безпілотники: у місті чути вибухи Читати далі –>

  • В Одеській області після атаки безпілотників спалахнула пожежа Читати далі –>

  • РФ атакувала Україну дронами: де пролунали вибухи Читати далі –>

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