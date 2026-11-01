Хмельниччина пережила атаку / © Associated Press

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Хмельниччина минулої доби перебувала під масованою атакою ворожих безпілотників. Силами ППО знищено значну кількість ворожих БпЛА.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Тюрін.

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«Унаслідок атаки пошкоджено енергетичну інфраструктуру області, зафіксовано аварійні знеструмлення. Енергетики вже відновили електропостачання частині споживачів. Роботи тривають. На щастя, постраждалих внаслідок атак немає. Цивільна інфраструктура не постраждала», — зазначив він.

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Атака по Україні 1 листопада — що відомо

У ніч проти 1 листопада росіяни атакували Україну 433 ударними БпЛА типу Shahed (64 із них — реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу «Пародія» із шести напрямків.

У Хмельницькому зрання лунали вибухи. Крім цього, росіяни завдали удару по Ізюму, застосувавши реактивну систему залпового вогню (РСЗВ).

Вінниччина пережила чергову масовану атаку росіян. В області є руйнування. Зокрема, було атаковано обʼєкти енергетичної інфраструктури. Також є пошкодження вежі мобільного звʼязку, приватної складської будівлі, вікна в багатоповерхових будинках.

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