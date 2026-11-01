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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Вибухи на Хмельниччині: росіяни наробили біди в області — деталі від влади

Унаслідок атаки пошкоджено енергетичну інфраструктуру області, зафіксовано аварійні знеструмлення.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Хмельниччина пережила атаку

Хмельниччина пережила атаку / © Associated Press

Хмельниччина минулої доби перебувала під масованою атакою ворожих безпілотників. Силами ППО знищено значну кількість ворожих БпЛА.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Тюрін.

«Унаслідок атаки пошкоджено енергетичну інфраструктуру області, зафіксовано аварійні знеструмлення. Енергетики вже відновили електропостачання частині споживачів. Роботи тривають. На щастя, постраждалих внаслідок атак немає. Цивільна інфраструктура не постраждала», — зазначив він.

Атака по Україні 1 листопада — що відомо

У ніч проти 1 листопада росіяни атакували Україну 433 ударними БпЛА типу Shahed (64 із них — реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу «Пародія» із шести напрямків.

У Хмельницькому зрання лунали вибухи. Крім цього, росіяни завдали удару по Ізюму, застосувавши реактивну систему залпового вогню (РСЗВ).

Вінниччина пережила чергову масовану атаку росіян. В області є руйнування. Зокрема, було атаковано обʼєкти енергетичної інфраструктури. Також є пошкодження вежі мобільного звʼязку, приватної складської будівлі, вікна в багатоповерхових будинках.

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