Вибухи на Хмельниччині: влада повідомила перші деталі
Сили ППО збили ворожі цілі над Хмельницькою областю.
У Хмельницькій області було чути вибухи у ніч проти 30 жовтня. Сили протиповітряної оборони збивали російські цілі.
Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністарції Сергій Тюрін.
На Хмельниччині під час повітряної тривоги працювали сили ППО. Жителі області могли чути звуки вибухів.
«Є збиття ворожих цілей. Станом на цей час, інформація про загиблих, травмованих або руйнування не надходила», — вказано в заяві голови ОВА.
Тюрін акцентував, що повітряна тривога триває, і закликав залишатися в укриттях до оголошення відбою.
Нагадаємо, російські війська у ніч проти 30 жовтня вкотре масовано атакували Україну ракетами та безпілотниками. У різних куточках держави було чутно вибухи, працювала ППО.
Зокрема, під російською атакою перебувала енергетична інфраструктура.
У більшості областей України запроваджені аварійні відключення електроенергії.