Вибухи на полігоні у Хмельницькому: є поранені, з кількома військовими немає зв’язку

Вибух (ілюстративне фото) / © Associated Press

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На військовому полігоні 31 липня у Хмельницькому вибухнули боєприпаси. Поранено чотирьох військових, а з кількома бійцями наразі немає зв’язку.

Нові подробиці про інцидент повідомили в Офісі генерального прокурора.

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Вибухи на полігоні у Хмельницькому — що відомо

Повідомляється, що інцидент трапився 31 липня 2026 року близько 11:55. Через вибухи поранення різного ступеня тяжкості дістали четверо військовослужбовців — їх оперативно доправили до медзакладу для надання допомоги.

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«Наразі також відсутній зв’язок із кількома військовослужбовцями, які перебували на місці події. Інформація щодо їхнього місцеперебування уточнюється», — зазначили у прокуратурі.

Розслідування та слідчі дії

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону розпочала кримінальне провадження. Попередня правова кваліфікація злочину — ч. 2 ст. 414 КК України (порушення правил поводження зі зброєю, боєприпасами чи вибуховими речовинами, що призвело до травмування кількох осіб).

«Огляд місця події та першочергові слідчі дії будуть проведені після припинення детонації та отримання безпечного доступу до території полігону. Встановлюються обставини, які призвели до вибухів», — запевнили у відомстві.

Правоохоронці вже проводять допити командування та особового складу військової частини. Наразі триває встановлення всіх причин і обставин надзвичайної ситуації.

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Вибухи у Хмельницькому — останні новини

Нагадаємо, у Хмельницькому cьогодні, 31 липня, пролунали вибухи попри те, що у регіоні не було оголошено повітряну тривогу.

Джерела ТСН.ua в правоохоронних органах кажуть, що вибухи точно не пов’язані з російською атакою. У Силах спеціальних операцій також підтвердили, що на території полігону однієї з військових частин сталася надзвичайна подія, яка призвела до вибуху та подальшої детонації.

Жителі Хмельницької громади під час надзвичайної події на полігоні однієї з військових частин чули щонайменше три вибухи, причому останній із них був найпотужнішим.

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