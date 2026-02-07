ТСН у соціальних мережах

2895
1 хв

Вибухи на Рівненщині: росіяни влучили у багатоквартирний житловий будинок

Рівненщина перебуває під ворожою атакою — влада повідомила про наслідки ударів.

Анастасія Павленко
На Рівненщині гриміли вибухи

На Рівненщині гриміли вибухи / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 7 лютого, Рівненщина зазнала атаки ворога. У регіоні є ушкодження житлових будинків та критичної інфраструктури.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Коваль.

«За попередньою інформацією, двоє людей отримали поранення. Наразі в області є знеструмлення. Можуть виникати проблеми з водопостачанням. Повітряна тривога триває. На жаль, маємо також влучання у багатоквартирний житловий будинок», — зазначив він.

Що відомо про атаку по Україні, яку влаштувала Росія

Від ночі 7 лютого Росія масовано атакує Україну ракетами та БпЛА. У низці областей, зокрема на заході країни, пролунали численні вибухи.

У Дніпрі російські дрони пошкодили комунальне підприємство, тролейбуси та інший транспорт. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків попередив про можливі значні перебої з електроенергією та закликав містян запастися водою.

Після 8 ранку дрони продовжували атаку, зокрема на Львівщині атакували Ходорів біля Бурштина. На Волині пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури.

«Укренерго» повідомило про запровадження аварійних відключень електрики у більшості областей через нову масовану атаку РФ на енергооб’єкти та пошкодження інфраструктури.

За даними Дениса Шмигаля, росіяни здійснили чергову масовану атаку на енергетичні об’єкти України. Під ударом — підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ — основа енергомережі України. Ворог вдарив також по генерації: Бурштинській ТЕС та Добротвірській ТЕС.

