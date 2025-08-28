Вибухи на Вінничині 28 серпня: без світла сидять тисячі людей

РФ атакували Вінниччину / © Associated Press

Уночі, 28 серпня, окупанти вгатили по Вінницькій області. Є влучення в критичну інфраструктуру.

Про це повідомила очільниця ОВА Наталя Заболотна.

«Цієї ночі ворог атакував критичну інфраструктуру Вінниччини. Внаслідок влучання в обʼєкти енергетики знеструмлено 60 тисяч споживачів у 29 населених пунктах», — зазначила вона.

Усі відповідні служби працюють на місцях. Наразі здійснюються аварійно-відновлювальні роботи.

Нагадаємо, Росія усю ніч завдавала масованого комбінованого удару по Києву «Шахедами» та балістичними ракетами, під ранок у повітряний простір залетіли крилаті ракети, які також атакували столицю та західні регіони. Є загиблі та поранені.

Крім того, війська здійснили цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу. Під ударом був, зокрема, парк швидкісних поїздів Інтерсіті+.